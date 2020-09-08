MSKÜ, güz döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim verecek - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünce 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı.

MSKÜ Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 Küresel Salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldü belirtildi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri, Tıp Fakültesinin 4. 5. ve 6. sınıfları, Muğla Sağlık Bilimleri ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümlerinin 4. sınıfları ve Diş Hekimliği Fakültesinin 1 ve 2. sınıfları dışında üniversitemizin tüm birimlerinde uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir."