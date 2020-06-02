MSKÜ kütüphane ve laboratuvarlarını üniversite öğrencilerine açtı - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bilgisayar ile internet imkanlarına sahip olmayan, güvenli ve hızlı internet erişimi bulunmayan üniversite öğrencileri için kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını kullanımına açtı.

MSKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından örgün eğitme ara verilerek, eğitim-öğretimin uzaktan yürütülmesi kararı alındığı hatırlatıldı.

Bu kararla tüm üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiği belirtilen açıklamada, yaşanan dijital eşitsizlikler nedeniyle kimi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslere erişim sıkıntısı yaşadığı bildirildi.

Açıklamada, bu sıkıntının ortadan kaldırılması amacıyla bilgisayar ve internet imkanlarına sahip olmayan, güvenli ve hızlı internet erişimi bulunmayan üniversite öğrencileri için kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını öğrencilerin kullanımına açma kararı aldığı belirtildi.

1 Haziran 2020 tarihi itibariyle merkez ve ilçe yerleşkelerinde yer alan kütüphanelerini, laboratuvarlarını ve bilgisayar laboratuvarlarını, Muğla'da yaşayan tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine açıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda merkez kampüste yer alan Enformatik Laboratuvarlarına ek olarak, öğrenci toplulukları için yeniden düzenlenen Mavi Çatı'da 20 kişilik bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu. Öğrencilerin Üniversitemizin kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından güvenli ve sağlıklı bir şekilde istifade edebilmeleri için tüm tedbirler alındı. Bu çerçevede oturma düzeni fiziksel mesafe kurallarına uygun düzenlenerek, giriş ve çıkışlar ayrı kapılardan yapılacak şekilde belirlendi. Alınan tedbirler kapsamında laboratuvarlara ve kütüphanelere girişte dezenfektan ve maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Merkez yerleşkede bulunan Menteşe Kütüphanesi, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Laboratuvarları kullanmak isteyen öğrencilerimiz ise web sayfamız üzerinden istedikleri gün ve saat için rezervasyon yaptırabilecek."