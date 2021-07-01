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Mskü'lü Doktorlar, Tarihteki İlk Tıp Okulunda Diplomalarını Aldı - Son Dakika

Mskü'lü Doktorlar, Tarihteki İlk Tıp Okulunda Diplomalarını Aldı

01.07.2021 16:07
Mskü'lü Doktorlar, Tarihteki İlk Tıp Okulunda Diplomalarını Aldı, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 85 genç hekim diplomalarını aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 85 genç hekim diplomalarını aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi bu yıl 5. dönem mezunlarını verdi. Datça'da yer alan Knidos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sunulan Zeybek gösterisi ile başladı.

Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Prof. Dr. Artay Yağcı, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ile Üniversitemiz personeli ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende genç doktorlara seslenen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, mezuniyet töreninin gerçekleştiği Knidos'un modern tıbbın kurulduğu yer olması ve Hipokrat'ın da eğitim aldığı eski bir tıp okulunu barındırması nedeniyle sembolik bir anlam taşıdığını söyledi. İnsanlığın ve tıp tarihinin önemli sınavlarından bir olan Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün başarıya ve fedakarlığa vurgu yapan Rektör Çiçek, "Tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla sağlık hizmetlerinin de şekil değiştirdiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Tarihsel olarak insan ilişkisi ağırlıklı olan tıbbi uygulamalar, yerini teknolojik uygulamalara bırakmaya başlamıştır. Yeni bilgi ve teknolojilere bağlı olarak eski tıbbi uygulamaların bir kısmı, geçerliliğini yitirmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimiz, teknoloji ile bütünleşmiş, yeni teknolojiler geliştirip uygulayabilen, nitelikli ve araştırmacı hekimler olarak mezun oluyorlar. Onlar bu donanım sayesinde yarınlarımızda, insanlık sağlığı için zorlu fakat çok kutsal bir göreve atılacaklar. Bugün öğrencilerimize diploma verirken onları değil, ülkemizi ve insan sağlığını ödüllendiriyoruz. Ülkemizin sağlık ordusuna yeni hekimler kazandırmış olmak, şüphesiz vatanımız için gerçekleştirilmiş en önemli hizmetlerden biridir. Bu vesile ile sizlerle ne kadar gurur duyduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Biliyorum ki sizler dünyanın her yerinde bizleri ve ülkenizi en iyi şekilde temsil ederek insanlığa hizmet sunacak, yaşatmak için yaşayacaksınız" dedi.

"Tıbbın temel prensibi insanın yaşam hakkını korumaktır" diyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, mezunların tıp biliminin ilk defa bu topraklarda doğuşuyla paralel ortaya çıkan tıp yeminini aynı yerde okuyacak olmalarının önemli bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Tıp biliminin hem bilim hem de sanat; aynı zamanda usta çırak ilişkisi olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan meslek yaşamına başlayacak olan genç hekimlere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından dönem birincisi Gizem Çınar, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı; dereceye giren mezunlara protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi ve tüm mezunlara başarı belgeleri verildi.

Ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, mezun olan öğrencilere

hekimlik yeminini yaptırdı. Tören, MSKÜ Tıp Fakültesinden mezun olan genç doktorların keplerin atmasıyla sona erdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Knidos, Muğla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mskü'lü Doktorlar, Tarihteki İlk Tıp Okulunda Diplomalarını Aldı - Son Dakika


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