MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi - Son Dakika
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MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi

01.06.2022 22:38

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) düzenlediği beste yarışmasında birinci olan marşın tanıtımı yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) düzenlediği beste yarışmasında birinci olan marşın tanıtımı yapıldı.

MSKÜ'nün 30. yılı anısına düzenlenen yarışmada, aynı üniversiteden doktor öğretim üyeleri Şeydagül Kapçak ve Beyzagül Kapçak Işıksungur'un bestesi birinci oldu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, üniversite olarak kurumsal kimliğin güçlenmesi için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Çiçek, üniversitenin kuruluş yıl dönümünde vizyonlarını yansıtan bir marşın ve logonun olmasını istediklerini ifade etti.

Beste Yarışması Genel Koordinatörü ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk ise yarışmaya yurt içi ve dışından katılımın olduğunu anlattı.

Törende, dereceye girenlere ödülleri verildi, bestelenen marş koro tarafından seslendirildi.

MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi
MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi
MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi
MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi

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MSKÜ 30'uncu yıl marşı ve logosu tanıtıldı MSKÜ 30'uncu yıl marşı ve logosu tanıtıldı Çay Hasat Şenliği ve Okullar Arası Çay Toplama Yarışması düzenlendi Çay Hasat Şenliği ve Okullar Arası Çay Toplama Yarışması düzenlendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi - Son Dakika
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