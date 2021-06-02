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Mskü, Özel Eğitim Öğretmenlerini Eğitiyor - Son Dakika

Mskü, Özel Eğitim Öğretmenlerini Eğitiyor

02.06.2021 14:28
Mskü, Özel Eğitim Öğretmenlerini Eğitiyor, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Özel Eğitim Bölümü Öğretmen Seminerleri'nin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Özel Eğitim Bölümü Öğretmen Seminerleri'nin ilk oturumu gerçekleştirildi.

MSKÜ ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin kaliteli eğitim alabilmelerine yönelik öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla Özel Eğitim Bölümü Öğretmen Seminerleri düzenleniyor.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü başta olmak üzere pek çok üniversiteden öğretim üyelerinin eğitmenliğinde yürütülecek seminerler ile öğretmenlerin özel eğitim ile ilgili olarak okullarında karşılaştıkları sorunları anlayabilmeleri ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Kaynaştırma Uygulamaları başlıklı ilk oturumun açılışında konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, özel eğitimde eğitici ve ebeveyn eğitimin önemine dikkat çekerek, "Özel eğitime ihtiyaç duyan birey eğitiminde, bireysel gereksinimlere cevap verebilmek, öğrencilerin ilgileri, tercihleri, gereksinimleri, bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış olacaktır. Bu doğrultuda YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde üniversitelerimiz de ciddi çalışmalar gerçekleştirmektedir. Özel Eğitim Uygulama Birimimizde sürdürülen yenilikçi çalışmalar da ulusal çapta dikkat çeken düzeyde hizmet veriyor. Şunu gururla ifade edebilirim ki bu alandaki projeler artık yalnızca akademisyenlerimiz tarafından değil öğrencilerimiz tarafından da yürütülüyor. "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Kardeşleri ile Etkileşimin İncelenmesi" ve "Bireysel Farklılıklara Yönelik Dijital Sosyal Öykülerin Oluşturulması ve Uygulanması" başlıklı TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerimiz de bunun en somut örnekleridir. Bu vesileyle bu güzel başarıya imza atan öğrencilerimize ve danışmanlarına huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Muğla'da hizmet veren özel eğitim öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine, sınıf öğretmenlerine ve ebeveynlere yönelik düzenlenen çevrimiçi eğitim programı Kaynaştırma Uygulamaları, İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar, Üstün Yetenekli Çocuklar, Zihin Yetersizliği Olan Çocuklar, Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklar, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar, Özel Gereksinimli Bir Çocuğa Sahip Olmak, Görme Yetersizliği Olan Çocuklar, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar başlıkları altında 11 Haziran 2021 tarihine dek toplam 10 oturumda gerçekleştirilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Muğla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mskü, Özel Eğitim Öğretmenlerini Eğitiyor - Son Dakika


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