MSKÜ Tıp Fakültesi 7. Dönem Mezunları Uğurlandı

MSKÜ Tıp Fakültesi, 7. Dönem Mezunları için mezuniyet töreni geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Mezuniyet töreninde Türkçe Tıp Programı 7. Dönem mezunları adına konuşma yapan dönem birincisi Dr. Sultan Kurt'un konuşmaları törene damga vurdu.

TÖRENE DAMGA VURDU

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen törene öğretim üyeleri ve mezun olan öğrenciler ile aileleri katıldı. Türkçe Tıp Programı 7. dönem mezunları adına konuşma yapan dönem birincisi Dr. Sultan Kurt yaptı. Öncelikle konuşmasında ailesine teşekkür eden Kurt sözlerinin devamında salona damga vuracak söylemlerde bulundu.

"TEŞEKKÜR ETMİYORUM"

Bölüm birincisi Kurt, Fakültenin acı gerçeklerine değinmek istediğini dile getirerek, "Hastalıktan canımız çıkarken Covid testi vermemizden bile rahatsız olanlara, dersi ne de olsa geçemeyeceksiniz diyen saygıdeğer hocalarımıza, aldığımız anamnezleri beğenmeyip kâğıdı yırtanlara, intörnlüğümüzün ilk altı ayı boyunca kazandığımız üç kuruş parayı bile zamanında yatırmayanlara, eğitim adı altında kimsenin yapmak istemediği işleri sadece işler aksamasın diye biz aday hekimlere yıkanlara, bazen bizim de bir annenin evladı olduğumuzu unutanlara, en çok da vakti zamanında bizimle aynı yollardan geçen, aynı dertlerden muzdarip olan ama şimdilerde benzer sıkıntıları biz yaşarken gözünü, kulağını kapatan meslektaşlarıma malesef teşekkür etmiyorum"ifadelerini kullandı.