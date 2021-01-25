MSKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, TÜBİTAK'ta ilk 3'e girdi - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akın Sivaslıoğlu, TÜBİTAK tarafından yayımlanan üniversiteler arası alan bazında yetkinlik analizinde kendi bölümlerinin Türkiye çapında ilk üçe girdiğini bildirdi.

Sivaslıoğlu, AA muhabirine, 4 yıl önce göreve geldiğinde, bölümü bölgede kendi alanında iyi bir yere getirme hedefi koyduklarını belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı kapsamında polikliniklerin ardından tüp bebek merkezi açıldığını anlatan Sivaslıoğlu, sadece eğitim değil, bu alanda nitelikli çalışmalar yaptıklarını ve bunların uluslararası dergilerde yayımlanmaya başladığını kaydetti.

Annelere doğum sonrası yaşayabilecekleri sağlık problemlerinde destek vermek amacıyla hemşire ve doktorlardan oluşan özel ekip kurduklarını aktaran Sivaslıoğlu, sorunların çözümü noktasında gayretli çalışmalar ortaya koyduklarını kaydetti.

"Türkiye'nin çeşitli illerinden hasta göçü başladı"

Muğla'daki tüm kadın doğum uzmanlarına eğitim verdiklerini belirten Sivaslıoğlu, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmalarla doğum sonrası kanamaya bağlı ölümleri minimuma düşürdük. Türkiye'nin çeşitli illerinden kadın hastalıkları ve doğum kliniğimize hasta göçü başladı. Daha önceleri hastalar Muğla'dan çevre illere giderken sistem tersine döndü ve Muğla dışından da hastalar gelmeye başladı."

Sivaslıoğlu, klinikte de çok önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Muğla'nın iki havalimanı bulunan ender illerinden olduğunu hatırlatan Sivaslıoğlu, en büyük hedeflerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğini sağlık turizmine kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.