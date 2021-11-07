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MSKÜ, TÜBİTAK projelerine ambargo koydu - Son Dakika

MSKÜ, TÜBİTAK projelerine ambargo koydu

07.11.2021 11:45

MSKÜ, TÜBİTAK projelerine ambargo koydu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2021 birinci dönem TÜBİTAK öğrenci proje başvurusunda 465 proje başvurusundan 289'u kabul edilerek dönem itibari ile tüm üniversiteler arasında kabul edilen projelerin yüzde 22'sine sahip oldu Muğla Sıtkı Koçman...

MSKÜ, TÜBİTAK projelerine ambargo koydu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2021 birinci dönem TÜBİTAK öğrenci proje başvurusunda 465 proje başvurusundan 289'u kabul edilerek dönem itibari ile tüm üniversiteler arasında kabul edilen projelerin yüzde 22'sine sahip oldu

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, TÜBİTAK, AB ve uluslararası projelerde elde ettiği başarılarını TÜBİTAK 2021 birinci dönem proje başvurularında 289 öğrenci araştırmaları projesi kabul edilerek bu başarısını taçlandırdı.

Göreve geldiklerinde kendilerine bir hedef koyduklarını, TÜBİTAK bilimsel proje alanında Türkiye'deki ilk 50 Üniversite arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, bugün gelinen noktada 12-13 bandında olduklarını açıkladı.

Belirlenen hedefe ulaşmak için öncelikli olarak üniversitede öğretim görevlileri ve öğrenciler ile proje kültürünü geliştirme kültürünü arttırmak için proje hazırlama derslerini müfredata dahil ettiklerini açıklayan Rektör Çiçek, bunun meyvelerini görmeye başladıklarını söyledi.

"Hedefimiz 2023-2071'in güçlü Türkiye'si"

TÜBİTAK 2021 birinci dönem öğrenci projeleri başvurusunda rekor seviyede projelerinin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğini belirten MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Çiçek, "Aslında biz büyük bir idealin peşindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bizim için çok önemli. Bunlar ülkemizin güçlü bir Türkiye'nin imarı için büyük hedefler. Biz bu hedeflere ulaşırken, hem akademisyen, hem öğrencilerimiz ile ulaşacağımıza düşündük ve bu konuda çok eminiz" dedi.

Göreve ilk geldiği gün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin TÜBİTAK projelerinde Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 50 arasında yer alması için hedef koyduklarını belirten Rektör Çiçek, "İlk göreve başladığımızda ilk açıklamalarımda TÜBİTAK projelerinde Üniversitemizi ilk 50 üniversite içine gireceğine dair beyanlarda bulunmuştum. Şu an için geldiğimiz seviye 12-13 bandındayız Üniversite olarak TÜBİTAK projelerinde. Bu başarıyı ulaşabilmek için öncelikli olarak Üniversite proje hazırlama kültürünü oluşturmaya çalıştık. Bunun için birçok proje eğitimi verdik. Hem lisans üstünde, hem lisansta proje hazırlama derslerini müfredata dahil ettik. Bunun sonuçlarını da kısa zamanda aldık. Bugün itibari ile birçok TÜBİTAK projesini, prestijli 1001, 1002 projelerini alabilir duruma geldik. 12'nci, 13'ün ü sıralara yükseldik. Uluslararası, AB projelerinde en çok ve en büyük bütçeli projeleri alabilen Üniversiteler arasında ilk sıralardayız. Son zamanlarda bu proje hazırlama kültürünü öğrencilerimize de kazandırmak için harekete geçtik. Öğrencilerimiz ile beraber koymuş olduğumuz bir hedef vardı. AR-GE Üniversitesi olmak. Bu hedefe ulayabilme yolunda öğrencilerimizin katkısının çok büyük olacağına inandık. Son zamanlarda öğrencilerimiz de projeler sunmaya başladılar. Kendilerini yürütücü oldukları projeleri bizzat sunmaya başladılar. Bu tür projeler TÜBİTAK'ın 2209A öğrenci araştırma projeleri ve 2209B sanayi işbirliğine yönelik araştırma projeleri olmak üzere iki kategoride sunuluyor. Her iki alanda da bir önceki başvuru döneminde 2020 yılı başvuru döneminde Türkiye ikinciliğini elde ettik kazanılan projelerde" dedi.

2021 birinci dönem TÜBİTAK öğrenci projelerinin yüzde 22'si Muğla'ya ait

2021 yılı birinci dönem TÜBİTAK öğrenci proje başvurusu sonuçlarının açıklanması ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına gurur verici bir tablonun ortaya çıktığını belirten Çiçek, "Dün daha çok güzel bir sonuç açıklandı. Bu bizim için gurur verici bir sonuç. Gerçekten büyük bir başarı. 2021 ilk dönem başvuruları 2209A öğrenci projelerinde yapılan başvurular sonucunda tamı tamına 289 projemiz TÜBİTAK tarafından desteklendi. Son açıklanan veriye göre, 125'in üzerinde üniversite başvuru yapmış. Bunların içeresinde yaklaşık 2 bin proje sunulmuş. Bin 300 proje kabul olmuş. Bu kabul olan projeler içiresinde Üniversitemizin toplam projeler içindeki kazanma payı yüzde 22. TÜBİTAK'tan üniversitelerin kazandığı destekleme projelerinin yüzde 22'si sadece Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine ait. Bu dönemki başvurularımızda 465 öğrenci proje başvurumuz vardı. Bunlardan 289'u başarılı oldu. Toplam proje başvurusunun yüzde 62'si başarılı bulunularak desteklenmeye değer görüldü" dedi.

MSKÜ, TÜBİTAK projelerine ambargo koydu
MSKÜ, TÜBİTAK projelerine ambargo koydu
MSKÜ, TÜBİTAK projelerine ambargo koydu
MSKÜ, TÜBİTAK projelerine ambargo koydu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSKÜ, TÜBİTAK projelerine ambargo koydu - Son Dakika


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