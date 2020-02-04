MSM ödüle doymuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSM ödüle doymuyor - Son Dakika

MSM ödüle doymuyor

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), tarafsız sivil inisiyatif En İyi Best Dergisi tarafından 91.68 puanla "2019-2020 En İyi Türk Mutfağı" seçildi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), tarafsız sivil inisiyatif En İyi Best Dergisi tarafından 91.68 puanla "2019-2020 En İyi Türk Mutfağı" seçildi.


Hizmeti ve kalitesiyle Gaziantep Mutfağı'nın eşsiz lezzetlerini tarihi binaların büyüsüyle harmanlayan Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi, ödüle doymuyor. Bağımsız En İyi Best Dergisi, Türkiye'nin en gözde işletmelerini incelediği çalışmada, 2018-2019 yılının "En İyi Yöresel Mutfak" ödülünü alan MSM, 2019-2020 yılındaysa "En İyi Türk Mutfağı" ödülüne layık görüldü. Alanında kendini kanıtlayan MSM, derginin ilk yaptığı bağımsız anketleri önde bitirdi. Daha sonrasında anonim olarak yapılan ansızın ve habersiz ziyaretlerde de başarıyla çıkan MSM, aldığı 91.68 puanla ödülün sahibi oldu. Ödül avcısına dönüşen MSM, 12 farklı grupta 400'ün üzerinde yemek çeşidinin bulunduğu Gaziantep'in geleneksel tariflerinin genç nesillere aktarılmasını hedefliyor. Hizmet kalitesi, lezzeti ve konseptiyle kentin mutfak kültürünü canlı tutmayı amaçlayan merkez, yerli ve yabancı turistlerin kültürel lezzetleri keşfetmesini sağlarken, dikkatleri de üstüne çekiyor. - GAZİANTEP

Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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