Son Dakika Haberleri: MŞÜ 2019-2020 öğretim yılına hazır
Son Dakika Güncel Haber

MŞÜ 2019-2020 öğretim yılına hazır

1 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yeni öğretim döneminde 2 bin 840 öğrenciyi üniversite ile buluşturacaklarını söyledi.

MŞÜ 2019-2020 öğretim yılına hazır, System.String[]
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yeni öğretim döneminde 2 bin 840 öğrenciyi üniversite ile buluşturacaklarını söyledi.
Polat, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılında 8 bin 140 öğrenciye hizmet veren üniversitenin bu yıl 9 bin 160 öğrenci aldığını belirtti.
2019-2020'de 6 fakülte, 2 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokuluna öğrenci alınacağını belirten Polat, şunları kaydetti:
"Bu yıl 2 bin 140 öğrencimiz mezun oldu. Güz aylarından itibaren 2 bin 840 yeni öğrencimizi üniversitemizle buluşturacağız. Dolayısıyla önümüzdeki yıl ilimize fazladan 700 öğrenci gelecek. Bu öğrencilerimize 600 akademik ve 260 idari personel ile 170 derslik ve 30 laboratuvarda hizmet vereceğiz. Akademik personelimizin 200'den fazlası doktor öğretim üyesi ve daha üzeri unvanlı hocadan oluşuyor. Bu sebeple her öğrencimiz doğrudan branş hocalarından eğitim alacaklar. Bağımsız memnuniyet anketlerinde akranlarına kıyasla ön sıralarda yer alan üniversitemizin bu yıl da bölgenin tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olacağına inanıyoruz. Çünkü bizler öğrencilerimizi öz evlatlarımızdan farklı görmüyoruz."
Muş Alparslan Üniversitesi, Fethi Ahmet Polat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:56:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MŞÜ 2019-2020 öğretim yılına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]