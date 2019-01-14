Son Dakika Haberleri: Msü Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvuruları

Msü Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvuruları

1 saat önce

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 16 Ocak-27 Şubat'ta başvurulabilecek.

Msü Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvuruları, System.String[]
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 16 Ocak-27 Şubat'ta başvurulabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenecek sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi. Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2018'de ilk kez uygulanan MSÜ'ye başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:31 Kaynak: AA

7 Nisan, Güncel
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