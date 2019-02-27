Msü Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvuruları

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) başvurular bugün sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) başvurular bugün sona erecek.



ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan'da düzenlenecek 2019-MSÜ başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.



Buna göre, 2019-MSÜ başvuruları bugün sona erecek. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru saat 23.59'da tamamlanacak.



Sınav 7 Nisan'da



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak.



7 Nisan 2019'daki sınav, tüm il merkezlerinde gerçekleştirilecek, sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.



Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.



Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.



Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için 2019-MSÜ'ye katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak gerekiyor. 2019-MSÜ'ye katılacak adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan-17 Mayıs'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.



Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

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