MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün - Son Dakika

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün

6 saat önce

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2020 başvuruları bugün sona erecek.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün, System.String[]

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2020 başvuruları bugün sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2020 için başvuruların bugün sona ereceğini hatırlatarak, internet üzerinden bireysel başvuruların bugün saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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