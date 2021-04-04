MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başladı - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün başladı. 81 ildeki 95 merkezde yapılan sınavda adaylar 120 soruya 135 dakikada cevap verecek.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı başladı. ÖSYM'nin 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılan sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılırken, askeri öğrenci adayları sınavlara maske ile HES kodu alınarak girebildi. Girişteki önlemlerin ardından adaylar, daha önce dezenfekte edilen sınıflara alındı. Adaylar sınava girerken, aileleri okul girişinde çocuklarını beklemeye başladı.

"Pandeminin getirdiği olumsuz koşullar öğrencilerin çoğunu etkiledi"

Sınava giren adayın velisi Recep Deniz, "Milli Savunma sınavına girmesi için çocuğumu sınava getirdim. Bu sınava giren öğrencilerin çoğu üniversite sınavına prova niteliğinde hazırlanıyorlar. Burada da sınav heyecanını görmüş oluyorlar. Sınava hazırlıkları oldu. Pandeminin getirdiği olumsuz koşullar öğrencilerin çoğunu etkiledi. Pandemi sürecinde evde oturup ders çalışabileceklerini anladılar. Ders çalışmayı öğrenmeleri onlar açısından da kıymetli oldu. Bunların artıları ve eksileri de var" diye konuştu. - İSTANBUL