MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı yayımlandı - Son Dakika

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı yayımlandı

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını yayımladı.

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını yayımladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek. Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.

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