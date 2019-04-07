Msü Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Yapıldı
1 saat önce
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapıldı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla 2019-MSÜ düzenlendi.
Adaylar, sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmadı. Adaylara, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:05 Kaynak: AA
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