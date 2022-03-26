MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yapılacak - Son Dakika
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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yapılacak

26.03.2022 10:28
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yapılacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yarın yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yarın yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden, yarın düzenlenecek MSÜ adaylarına yönelik saat uyarısı yapıldı. Buna göre, saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların sınava giriş belgesinin yanı sıra, fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport aslını yanlarında bulundurması zorunlu olacak.

Sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilecek.

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Milli Savunma Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yapılacak - Son Dakika
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