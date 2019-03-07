Msü Başvurularında İkinci Şans

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) bireysel geç başvurular bugün saat 23.59'a kadar alınacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) bireysel geç başvurular bugün saat 23.59'a kadar alınacak.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesaplarından, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla düzenlenecek 2019-MSÜ geç başvurularına ilişkin hatırlatma yaptı.



Buna göre, 2019-MSÜ için internet aracılığıyla bireysel geç başvuru, bugün saat 23.59'da sona erecek.



Sınav 7 Nisan'da



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak. 7 Nisan yapılacak sınav, tüm il merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.

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