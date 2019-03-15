Son Dakika Haberleri: Mşü'de "Dünya Pi Günü" Etkinliği

Mşü'de "Dünya Pi Günü" Etkinliği

55 dakika önce

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören öğrenciler, 'Dünya Pi Günü' dolayısıyla hazırladıkları materyalleri sergiledi.

Mşü'de
Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören öğrenciler, 'Dünya Pi Günü' dolayısıyla hazırladıkları materyalleri sergiledi.

MŞÜ 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sergide, 32 farklı geometrik materyal sergileyen öğrenciler, çalışmaları ile büyük beğeni topladı. Sergi ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Matematik Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yılmaz Mutlu, "Bu hafta kapsamında özellikle matematik ve satranç topluluğu olarak birden fazla etkinlik düzenlemiş olduk. Bu haftayı seçmemizin öneminde de bu günün Dünya Pi Günü olması yatıyordu. Bugün ise materyal sergimiz var. Bu sergide sunulmuş olan materyallerin arasından en iyi 3 eseri seçip ödüllendireceğiz. Satranç turnuvasında derece yapan arkadaşlarımızı ödüllendirdik. Burada sınıf öğretmenliği ve ilköğretim matematik bölümüne ait toplamda 32 materyal sergilenmektedir. Yarı somut ve soyut aşamalarına dikkat ederek, her bir kazanıma yönelik 32 tane farklı materyal sergi salonumuzda yer almaktadır. Temelde geometrik cisim ve şekillerin öğretimine yönelik materyallerimiz var" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Malazgirt, Muş, Pi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu

Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm Beyaz Ette Soruşturulan 19 Firma İçin Karar Verildi! İşte Ceza Alanlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mşü'de "Dünya Pi Günü" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]