MŞÜ'de ilk defa Virginia tütünü ekimi yapıldı - Son Dakika

MŞÜ'de ilk defa Virginia tütünü ekimi yapıldı

MŞÜ'de ilk defa Virginia tütünü ekimi yapıldı MŞÜ'de ekilen Virginia tütününün kırımı yapıldı Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl ilk defa ekimi yapılan Virginia tütününün hasadı yapılarak, ürünün bölgeye tanıtımı ile çiftçinin ekonomisine önemli...

MŞÜ'de ilk defa Virginia tütünü ekimi yapıldı

MŞÜ'de ekilen Virginia tütününün kırımı yapıldı

MUŞ - Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl ilk defa ekimi yapılan Virginia tütününün hasadı yapılarak, ürünün bölgeye tanıtımı ile çiftçinin ekonomisine önemli kazanç sağlanması hedefleniyor.

Muş Alparslan Üniversitesi, bölgede ilklere imza atmaya devam ediyor. Özellikle yabancı menşeli markaların kullandığı Virginia tütününü kampüs alanındaki sera ve bahçede üreten MŞÜ, çiftçilerin de kendilerini geliştirmesini sağlıyor. Ekimi yapılan Virginia tütünüyle ilgili bilgi veren MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Muş'ta ve bölgede ilklere imza atmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle yeni tarımsal ürünlerin, yeni çeşitlerin Muş'a, bölgeye ve üniversiteye getirilmesinde büyük destek sağlayan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a teşekkür eden Prof. Dr. Karadağ, "Şu anda Muş tütün üretimi açısından özellikle şark tipi dediğimiz, yarı şark tipi dediğimiz tütünler açısından önemli bölgelerden bir tanesidir. Burada üretimleri gerçekleştiriliyor. Yalnız Amerikan Blend dediğimiz yabancı menşeli sigara harmanlarının içerisinde ise bizim şark tipi tütünlerin oranı çok düşüktür. Çoğunluğu, yüzde 70 kadarı Virginia adını verdiğimiz bir tütün çeşidinden kaynaklanmaktadır. Virginia tütünü bugün yerli ve yabancı sigara fabrikalarının, firmalarının özellikle Türkiye'de bakıldığı zaman Adıyaman'da, Batman'da, Siirt'te, Diyarbakır'da üretimlerini görmekteyiz. Biz üniversitemizi ilk defa Virginia tütünleriyle buluşturmak istiyoruz. Tütüncülük burada çok önemlidir. Dolayısıyla eğer biz Virginia tütününü bu bölgede yayabilirsek çok önemli bir kazanç elde edeceğimiz kanaatindeyiz" dedi.

Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yenikalaycı ise bu sene ilk defa Virginia tütünü deneme ekimi yaptıklarını ifade etti. Tütünün Muş koşullarına uyum durumunu araştırdıklarını anlatan Yenikalaycı, "Muş'ta tütünün adaptasyonu, verim ve kalitesi üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Virginia tütünü bizim yerli şark tütünlerine göre daha büyük kıtalı, daha yüksek boylu, verim potansiyeli 3-4 kat daha fazla olan, dolayısıyla çiftçiye geliri daha fazla olan bir tütün çeşididir. Burada uygun yetiştirme teknikleriyle bu tütünü burada yetiştirebiliriz." diye konuştu.

"Çiftçilerimize eğitim vermeye açığız"

Çiftçilere eğitim verme yönünde her zaman açık olduklarını aktaran Yenikalaycı, "Her türlü eğitimi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak çalışmalarını yürütebiliriz. Bu konuda gereken desteği her zaman üreticilerimize vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

MŞÜ'de ilk defa Virginia tütünü ekimi yapıldı

Muş Alparslan Üniversitesi, Virginia, Karadağ, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MŞÜ'de ilk defa Virginia tütünü ekimi yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar Ordu'da ana caddelerde sigara içilmesi ve cenazelerde taziye çadırı kurulması yasaklandı Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Milli futbolcu Umut Meraş, Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili iddialara yanıt verdi Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen'in çapraz bağları koptu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı         
14:35
Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu         
14:28
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
14:17
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı         
13:12
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Koronavirüs aşısını tüm dünyaya ulaştırmak için 8 bin jumbo jet gerekiyor Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Koronavirüs aşısını tüm dünyaya ulaştırmak için 8 bin jumbo jet gerekiyor         
12:13
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi         
20:55
86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti         
20:18
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı         
19:54
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım         
19:47
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 17:52:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MŞÜ'de ilk defa Virginia tütünü ekimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei