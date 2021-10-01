Kanser tedavisine elektrokemoterapi çözümü - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) kanserle mücadele kapsamında başlatılan elektrokemoterapi tekniği çalışmaları devam ediyor.

MŞÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde sürdürülen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Biyofizik Uzmanı Öğretim Üyesi Mehmet Eşref Alkış, geliştirecekleri teknikle kanserle mücadelede etkin tedavi sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Elektrokemoterapi denilen yeni bir yöntem üzerine çalıştıklarını anlatan Alkış, şunları kaydetti:

"Bu çalışmanın normal tedaviden çok farkı var. Kanser ve kemoterapi tedavisi görenlerde yorgunluk, bitkinlik gibi birçok yan etki olabiliyor. Kanser hücreleri etrafında dıştan bir zırh oluşuyor. Bu zırh tabaka antikanser ilaçlarının hücre içerisine girmesini engelliyor. O yüzden yüksek doz ilaçlar kullanılıyor. Biz de düşük doz ilaçla etkin tedaviyi sağlamaya çalışıyoruz. Önce antikanser ilaçları uygulamasını yapıyoruz, ardından kısa süreli yüksek voltajlı elektrik akımı uyguluyoruz. Bu da kanser hücreleri etrafında oluşan zırhı delip geçiyor. Bu uygulamayla antikanser ilaçları hücre içerisine girebiliyor ve etkin bir şekilde tedavi sağlanıyor."

Elektrokemoterapinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Alkış, "Özellikle yeni sentezlediğimiz moleküllerin insanlar üzerinde tam işe yarayıp yaramadığını anlamak için yol izlemek gerekiyor. Bununla ilgili birçok çalışma yaptık özellikle meme kanseri, beyin kanseri ve kolon kanseri gibi ve uluslararası dergilerde yayınlandı, çokta rağbet gördü. MŞÜ'de bu çalışmayı yapmak çok önemli. İki yıllık bir çalışma. Araştırmamıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.