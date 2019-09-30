MŞÜ'de öğrenci sayısı 9 bin 500'e ulaştı

MUŞ - Muş Alparslan Üniversitesinde 2015 yılında 8 bin 150 olan öğrenci sayısı, 2019 yılında ise 9 bin 500 kişiyle yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Muş Alparslan Üniversitesine 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde resmi verilere göre 2 bin 500 yeni kayıt yaptırıldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 bin 500 öğrenci sayısı ile başlayan MŞÜ, bölgede çok tercih edilen üniversitelerin başında gelmeye devam ediyor. YÖK tarafından kampüs yerleşkesinde yaptırılan derslikler, sosyal alanlar, spor salonları, hobi bahçeleri göz kamaştırırken, akademik personel sayısı da 607'ye ulaştı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Üniversitesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılına başladığını söyledi. Bu sene 2 bin 500 yeni kayıt yaptıran öğrencinin olduğunu aktaran Rektör Polat, "2015 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muş Alparslan Üniversitesine rektör olarak atanmıştım. Gelmiş olduğumuz 2015 yılında öğrenci sayımız resmi verilere göre 8 bin 150 idi. An itibari ile üniversitemizdeki öğrenci sayımız 9 bin 500'e yaklaşmış durumdadır. Akademisyen mevcudumuz itibariyle de 2015 yılında unvanlı 75 akademisyenimiz mevcut iken, bugün unvanlı akademisyenimiz 228 olmuştur, bu bölge açısından çok ciddi bir rakam. Toplamda da akademisyen sayımız araştırma görevlileri, öğretim görevlileri de dahil edilince 607 civarındadır" dedi.

Muş Alparslan Üniversitesinin öğrenci dostu ve öğrenci merkezi bir üniversite olduğunu ifade eden Rektör Polat, "Bu açıdan yeni gelen öğrencilerimize hem şehrimizi tanıtmak hem de üniversitemizi tanıtmak adına çeşitli eğitimler verilecek. Bu oryantasyon eğitimleri kapsamında üniversitemizin idari birimleri, akademik birimleri, fiziki mekanları, sosyal tesisleri, sportif tesisleri tanıtılacak. Öğrencilerimize tayin etmiş olduğumuz danışmanlar üzerinden hem Muş'un sosyokültürel ve coğrafi yapısı hakkında bilgiler verilecek hem de öğrencilerimizin karşılaşmış oldukları barınma ve iaşe gibi sorunları bizzat öğrencilerle birebir görüşülmek suretiyle çözüme kavuşturulmaya çalışılacak" ifadelerini kullandı.

MŞÜ'nün 2007 yılında kurulduğunu ve o dönemde birkaç fakülte ile meslek yüksekokulunun olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Polat, "Muş Alparslan Üniversitesi 2007 yılında kurulan bir üniversitesi. 2007 yılında kurulduğu zaman burada birkaç fakülte, birkaç meslek yüksekokulu vardı" diye konuştu.