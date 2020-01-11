MŞÜ'de tarım öğretiminin 174. yılı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MŞÜ'de tarım öğretiminin 174. yılı kutlandı - Son Dakika

MŞÜ'de tarım öğretiminin 174. yılı kutlandı

7 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından "Tarım Öğretiminin 174. Yılı" münasebetiyle çeşitli etkinliklerle kutlama programı düzenlendi.

MŞÜ'de tarım öğretiminin 174. yılı kutlandı, System.String[]

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından "Tarım Öğretiminin 174. Yılı" münasebetiyle çeşitli etkinliklerle kutlama programı düzenlendi.


MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen kutlama programında tarımın geçmişi ve geleceği ilgili olarak tarımsal faaliyetlerin önemi ele konuşuldu. Kutlama programı, Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Dicle'nin solistliğinde icra edilen ve tarımsal temaları ele alan türkülerden oluşan müzik dinletisiyle başladı. Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, UBF bünyesinde yürütülen çalışmalarının tarım sektörü ve Muş için çok önemli olduğunu ifade ederek çiftçilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin son derece faydalı sonuçlar doğurduğunun altını çizdi. - MUŞ

Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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