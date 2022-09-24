MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'de liman ziyareti yaptı - Son Dakika
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MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'de liman ziyareti yaptı

24.09.2022 11:44
MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'de liman ziyareti yaptı

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencileri, Açık Deniz Eğitimi kapsamındaki seyirlerinde İzmir'e geldi.

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencileri, Açık Deniz Eğitimi kapsamındaki seyirlerinde İzmir'e geldi.

TCG Osmangazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemilerinde 22 Eylül-12 Ekim arasında Açık Deniz Eğitimleri alan MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencileri, Gölcük Donanma Komutanlığından başlayan seferleri kapsamında Alsancak Limanı'na ulaştı.

Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser komutasında limana demirleyen gemilerden inen astsubay adayları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na hareket etti.

Buradaki törende anıta çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz Albay Volkan Salih Eser, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törenin ardından Kordon'da tören yürüyüşü yapan astsubay adaylarına vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Gemilerin Ege ve Akdeniz'de seyir icra ederek KKTC'deki Gazimağusa Limanı ile Mersin ve Çanakkale limanlarını da ziyaret edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'de liman ziyareti yaptı - Son Dakika

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