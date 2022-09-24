Gemilerin Ege ve Akdeniz 'de seyir icra ederek KKTC'deki Gazimağusa Limanı ile Mersin ve Çanakkale limanlarını da ziyaret edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Osmangazi, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'de liman ziyareti yaptı - Son Dakika

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