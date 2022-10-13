MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ant içme töreni - Son Dakika
Üye Girişi

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ant içme töreni

13.10.2022 17:22

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görmeye başlayan 548 öğrenci için ant içme töreni yapıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görmeye başlayan 548 öğrenci için ant içme töreni yapıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki yerleşkede düzenlenen tören, sancağın yerini alması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, programda yaptığı konuşmada, ant içme töreninin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde seçilen öğrenciler için düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilere seslenen Salman, "Üzerinizdeki bu üniformayı taşımanın ağır bir sorumluluğu olduğunu asla unutmayınız ve en büyük sorumluluğun da milletimize karşı olduğunun bilincinde olunuz. Başladığınız her görevde mutlaka ana babalarınızın hayır dualarını almayı unutmayınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür askerler olarak atalarımızın bize emaneti olan bu vatanı koruyabilmek için gerektiğinde her türlü bedeli ödemeye hazır olacaksınız." diye konuştu.

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Deniz Albay İbrahim Özgür Çakar ise Kovid-19 salgını nedeniyle son birkaç törene ailelerin katılamadığını hatırlattı.

Bu törende ailelerin de yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çakar, "Tarihimizden aldığımız dersler doğrultusunda Mavi Vatan'da ve tüm denizlerde var olmak ilkesiyle ilerlediğimiz rotada, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, askeri ve genel kültür bilgileriyle donatılmış, geleceğin ve askerliğin ruhunu yakalamış, bedenen ve ruhen gelişmiş, disiplinli, bilgili ve sorumluluk sahibi birer deniz astsubayı olarak yetiştirileceksiniz.

Bu konuda sizlere düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinize inancım tamdır." dedi.

Ant içme töreni ve sancağın alandan ayrılmasının ardından program, resmigeçit ve öğrencilerin aileleriyle bir araya gelmesiyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Cesedi yakılan kadının küllerinden portresi yapıldı Cesedi yakılan kadının küllerinden portresi yapıldı MACARİSTAN'DA CESEDİ YAKILDI, YALOVA'DA KÜLLERİNDEN PORTRESİ YAPILDI MACARİSTAN'DA CESEDİ YAKILDI, YALOVA'DA KÜLLERİNDEN PORTRESİ YAPILDI
Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ant içme töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:35 Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:14 Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 23:37:50. #1.12#
SON DAKİKA: MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ant içme töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement