MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinden Çanakkale şehitlerine saygı - Son Dakika
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MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinden Çanakkale şehitlerine saygı

21.07.2022 20:52
MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinden Çanakkale şehitlerine saygı

Açık deniz eğitimleri devam eden Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencileri, Ege Denizi'ne geçiş esnasında Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Açık deniz eğitimleri devam eden Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencileri, Ege Denizi'ne geçiş esnasında Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemilerindeki açık deniz eğitimlerinin devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin, Ege Denizi'ne geçişleri esnasında Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladığı bildirildi.

Ege Denizi'nde uygulamalı eğitimlerine devam eden öğrencilerin, Aksaz'da liman ziyareti gerçekleştirdiği de kaydedildi.

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Kaynak: AA

Deniz Harp Okulu, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinden Çanakkale şehitlerine saygı - Son Dakika

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