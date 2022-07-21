Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemilerindeki açık deniz eğitimlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Deniz Harp Okulu, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinden Çanakkale şehitlerine saygı - Son Dakika

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