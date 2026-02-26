MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında

MSÜ Hava Harp Okulu\'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
26.02.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda görevli 9 sözleşmeli er, "uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görev yapan sözleşmeli er statüsündeki bazı personeller hakkında "uyuşturucu" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SUÇLAMALAR VAHİM

A Haber'den Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

9 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 9 kişi mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan ve Adli Tıp Kurumu'na gönderilen şüphelilerin; kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen adreslerde arama ve el koyma işlemi yapıldı. Aramalarda ve üst aramalarında, folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Dosyada ayrıca "uyuşturucu madde temin etme" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin bugün yeniden adliyeye çıkarılması bekleniyor.

MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında

Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:06
Ev sahipleri dikkat Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
07:34
Yürekleri dağlayan detay Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:41:25. #.0.4#
SON DAKİKA: MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.