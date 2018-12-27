Mşü Hayvancılıkta "Pilot Üniversite" Seçildi

Muş Alparslan Üniversitesi
(MŞÜ) "Üniversitelerde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında hayvancılıkta "pilot üniversite" seçildi.
12 Aralık
'ta Yüksek Öğretim Kurumunda (YÖK ) yapılan toplantıda, MŞÜ'nün de aralarında bulunduğu 5 üniversite hayvancılık sahasında pilot üniversite seçildi.
MŞÜ Konuk Evi'nde düzenlenen toplantında konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz
, son yıllarda hükümetin tarım ve hayvancılıkta aldığı tedbirlerle önemli noktaya gelindiğini ve bundan sonrada daha iyi noktalara gelineceğini söyledi.
İşin yerel boyutunda özellikle üniversitenin olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:
"Özellikle ilin son derece önemli bir potansiyeli noktasında en öne çıkan hayvancılık konusunda Muş Alparslan Üniversitesi ileri adım atmış ve toplumla iç içe bir projeyi hayata geçirmiştir. Biz Valilik olarak bu projeye katkı sağlayacağız. Burada şu noktaya işaret etmek istiyorum. Tarımdan hayvancılıktan öteye bir an bile boş geçirmeye tahammülümüz yok. Daha az uymalı daha çok çalışmalıyız. İşte böyle projeler o zaman ortaya çıkar. Sonuç itibariyle biz bu projenin her yerinde olacağız. Çünkü bu ülkenin en önemli projelerinden biri."
MŞÜ Rektörü Fethi Ahmet Polat
da Muş'un kurtuluşunun tarımdan geçtiğini belirtti.
Bu çerçevede önemli bir çalışmaya imza attıklarını hatırlatan Polat, "Bu çalışmalar belki de birinci sırada gelir. En önemli meyvesi uygulamalı bilimler fakültesi oldu. Uygulamalı Bilimler Fakültesi hem ziraat fakültesi hem de kısmen veteriner fakültesinin bir alt yapısı olacak. Bu iki uygulamalı alanı açtıktan sonra hızlı bir şekilde arkadaşlarımızla pilot üniversite olma yolunda bir gayretin içerisine girdik. Aşağı yukarı bir yıllık çalışma sonucunda hayvancılıkla ilgili ciddi proje ortaya çıktı." dedi.
Toplantıya Belediye Başkanı Feyat Asya
ile rektör yardımcıları da katıldı.