Son Dakika Haberleri: Msü İçin Sınav Günü Açık Tutulacak Nüfus Müdürlükleri Belirlendi

Msü İçin Sınav Günü Açık Tutulacak Nüfus Müdürlükleri Belirlendi

37 dakika önce

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) yapılacağı 7 Nisan Pazar günü açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesi yayımlandı.

Msü İçin Sınav Günü Açık Tutulacak Nüfus Müdürlükleri Belirlendi, System.String[]
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) yapılacağı 7 Nisan Pazar günü açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesi yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda, 2019-MSÜ için açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesine yer verildi.

Sınava girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için listede bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Söz konusu nüfus müdürlüklerine başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin internet adresinde yer alan 2019-YDS/1 başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak, adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek. Adaylar, bu belge ile sınava girebilecek.

"Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form gibi dokümanlar sınava giriş için kabul edilmeyecek. Nüfus müdürlüklerine başvuran adayların, 2019-MSÜ Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafını yanında bulundurması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, 7 Nisan, Güncel
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