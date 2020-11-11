MŞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Çaydaş, atandı - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ulaş Çaydaş atandı.

MŞÜ'den yapılan bilgilendirmede, Prof. Dr. Çaydaş'ın göreve başladığı belirtildi.

Bilgilendirmede, Prof. Çaydaş'ın görüşlerine de yer verildi. Çaydaş, kendisine bu görevi layık gören Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a teşekkür etti.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin Fırat Üniversitesine bağlı bir meslek yüksekokuluyken, 2007 yılında rektörlük makamına bağlandığını anımsatan Prof. Dr. Çaydaş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla kadrom da Fırat Üniversitesinde olduğu için bu üniversiteyle geçmişten gelen bir bağım var. Tabi mühendislik alanı özellikle Doğu Anadolu'da diğer bölgelere nazaran daha fazla kalkınması gereken bir alan. Fakültemizde 9 bölüm bulunuyor. Bizler de mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak akademik çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Önemli üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlamış donanımlı bir kadroya sahibiz. Fakültemize temel mühendislik alanlarının dışında yeni mühendislik alanlarını da kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Uçak teknolojileri alanında çalışmalar yapmayı planlıyoruz"

Görevi süresince gerçekleştireceği projelerden söz eden Çaydaş, şöyle devam etti:

"Üzerinde çalıştığımız önemli projelerimiz var. Bunlardan birisi yazılım mühendisliği bölümünü fakültemize kazandırmak. Özellikle son yıllarda yazılım mühendisliğine duyulan ihtiyaç çok fazla. Fakültemiz bünyesinde teknoloji festivallerinde insansız hava aracı, roket, elektrikli araç, su altı aracı, arama kurtarma robotları gibi çeşitli kategorilerde yarışacak bir takım kurmayı amaçlıyoruz. Özellikle İHA ve SİHA konusunda da bölgesel ihtiyaçları düşünerek önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Uçak teknolojileri alanında da çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Amacımız bölgede mühendisliği ve teknik bilimleri daha iyi seviyelere ulaştırmak."