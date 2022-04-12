MSÜ Rektörü Afyoncu, Afyonkarahisar'da konferansta gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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MSÜ Rektörü Afyoncu, Afyonkarahisar'da konferansta gençlerle buluştu Açıklaması

12.04.2022 21:10
MSÜ Rektörü Afyoncu, Afyonkarahisar'da konferansta gençlerle buluştu Açıklaması

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Gençlik Buluşmaları kapsamında Afyonkarahisar'da "Yakın Tarih Dersleri" konulu konferansa katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Gençlik Buluşmaları kapsamında Afyonkarahisar'da "Yakın Tarih Dersleri" konulu konferansa katıldı.

Afyoncu, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğince düzenlenen konferansta, Türkiye'de gençlik ile aile yapısının önemine dikkati çekti.

1919'da işgaller başlayınca önce Balıkesir Ayvalık'ta başlayan direnişin Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla liderlik bulduğunu belirten Afyoncu, şöyle konuştu:

"Türk milleti, 3 yıl içerisinde kendine giydirilmek istenen esaret gömleğini kabul etmedi. Büyük bir mücadelenin sonunda 100 yıl önce içerisinde bulunduğumuz topraklarda büyük bir başarı sahnelendi. Bu, Türk milletinin direnç gücüydü."

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Afyoncu,"Atatürk'ün hangi futbol takımını tuttuğu her zaman tartışılır. Atatürk'ün bizler kadar bir futbol ilgisi yok. Hayatında iki defa maç seyretmiş, biri Akşehir'de. Büyük Taarruz'u başlatmak için bir futbol maçı organize ediliyor ve onu izliyor. 100 yıl önce bu topraklarda başlayan Büyük Taarruz'da büyük bir başarıya ulaşılıyor." dedi.

Afyoncu, "Büyük Taarruz, son dönemde başarılı olan tek taarruz savaşıdır. O da bize bugünkü Türkiye Cumhuriyetini armağan etmiştir. Milli mücadele bize imkansız denilen şeyleri, nasıl başarabileceğimizi bütün dünyaya gösteren bir kahramanlık destanıdır." ifadelerini kullandı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da konferansta bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Afyoncu, misafirlere kitaplarını imzaladı.

Konferansa, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, daire müdürleri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

MSÜ Rektörü Afyoncu, Afyonkarahisar'da konferansta gençlerle buluştu Açıklaması
MSÜ Rektörü Afyoncu, Afyonkarahisar'da konferansta gençlerle buluştu Açıklaması
MSÜ Rektörü Afyoncu, Afyonkarahisar'da konferansta gençlerle buluştu Açıklaması
MSÜ Rektörü Afyoncu, Afyonkarahisar'da konferansta gençlerle buluştu Açıklaması

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Büyük Taarruz, Karahisar, gençlik, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSÜ Rektörü Afyoncu, Afyonkarahisar'da konferansta gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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