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MŞÜ Rektörü Polat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MŞÜ Rektörü Polat, AA'nın

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Polat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Polat, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy veren Polat, yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Rektör Polat, her yıl Anadolu Ajansının düzenlenen yılın fotoğrafları oylamasına katıldığını söyledi.

Oylamada, birbirinden güzel fotoğraf karelerinin olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"İnsanların beğenisine sunulan hafızalarda kalıcı fotoğraflar. Haber, yaşam ve spor kategorideki fotoğraflar hakikaten unutulmayacak güzellikte. İnşallah bu fotoğraflarda gördüğümüz gülen yüzlü insanlar hep önümüze çıkar. Muhabirlerin bir fotoğraf karesinde dondurduğu acılar, hüzünler ve kederler 2020 yılı içerisinde inşallah bir daha yaşanmaz. Hep gülen insanların fotoğraflarını çekeriz. Yok edilmemiş bir tabiatın, yakılmamış ormanların, kurutulmamış suların fotoğraflarını çekeriz. Emeği geçen muhabirlere ve ajansın birbirinden değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Muş Alparslan Üniversitesi, Fethi Ahmet Polat, Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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