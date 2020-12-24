MŞÜ Rektörü Polat, bu yıl yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi - Son Dakika

MŞÜ Rektörü Polat, bu yıl yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi

24.12.2020 18:04

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin bir yıllık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin bir yıllık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

MŞÜ Senato Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Polat, üniversitenin akademik ve fiziki alt yapısındaki gelişmelerine ilişkin bilgiler verdi, 9 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 14 uygulama ve araştırma merkeziyle faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Nisan 2019'da ikinci kez rektörlük görevine atandıktan sonra birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Polat, şunları kaydetti:

"MŞÜ kuruluş tarihinden bu yana yalnızca sunduğu nitelikli eğitim fırsatı ile değil, aynı zamanda bütün mensuplarının özverili çabaları sonucunda bilimsel, sosyo-kültürel, tarihsel, sanatsal, ekonomik ve sportif katkılarıyla ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bugün tamamladığımız ve devam eden projelerimiz var. Üniversite ve ilimizin vizyonu ile misyonunu yansıtacak, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile bağdaşan, Alparslan, bilim, eğitim, lale, Muş, Selçuklu, 1071 Malazgirt Zaferi kavramlarından bir veya birkaçının ifade edilerek ilişkilendirildiği, akılda kalıcı, özgün, yenilikçi, estetik ve işlevsel kullanım imkanlarına sahip bir logo oluşturmayı hedefliyoruz."

MŞÜ Rektörü Polat, bu yıl yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi
MŞÜ Rektörü Polat, bu yıl yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi
MŞÜ Rektörü Polat, bu yıl yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi
MŞÜ Rektörü Polat, bu yıl yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi

Muş Alparslan Üniversitesi, Fethi Ahmet Polat, Senato, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MŞÜ Rektörü Polat, bu yıl yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi         
18:11
Sivasspor, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti Sivasspor, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti         
17:54
Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap         
17:41
Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti         
17:29
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı         
15:25
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak         
14:17
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 18:32:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MŞÜ Rektörü Polat, bu yıl yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei