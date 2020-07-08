MŞÜ Rektörü Polat'ın kızının mutlu günü - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kızı Betül Polat'ın dünya evine girecek olmasının mutluluğunu yaşıyor.



Kızı Betül Polat'ın 12 Temmuz'da Adana'da dünya evine gireceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Rektör Polat, yakın çevresi ve dostlarını da bu mutlu günde yanlarında görmek istediğini paylaştı. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli büyüklerim, saygıdeğer dostlarım, sevgili kardeşlerim; nisan ayı içerisinde yapmayı planladığımız ancak elimizde olmayan nedenlerle 12 Temmuz 2020 tarihine ertelemek zorunda kaldığımız düğün merasimimizde maaile sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade eder, hürmet ve muhabbet duygularımızla beraber selamlarımızı iletir, hayır dualarınızı bekleriz" dedi. - MUŞ