MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Polat'tan müftü İmamoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, müftü Lütfü İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Muş İl Müftülüğü görevine atanan Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Müftü İmamoğlun'u tebrik eden Rektörü Prof. Dr. Polat, ziyaret esnasında çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:04 - Kaynak: İHA
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