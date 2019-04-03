Son Dakika Haberleri: Msü Sınav Gününde Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Açık Olacak

Msü Sınav Gününde Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Açık Olacak

2 saat önce

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak adayların mağduriyet yaşamaması için 7 Nisan Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık tutulacağı bildirildi.

Msü Sınav Gününde Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Açık Olacak, System.String[]
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak adayların mağduriyet yaşamaması için 7 Nisan Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık tutulacağı bildirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "7 Nisan 2019 Pazar günü yapılacak olan 2019-MSÜ Sınavına katılacak olan ve nüfus cüzdanını kaybeden veya değiştirmek isteyen adayların mağdur olmaması için 7 Nisan 2019 Pazar 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık tutulacaktır" denildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:20 Kaynak: İHA

7 Nisan, Sarıçam, Güncel
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