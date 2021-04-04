MSÜ sınavı Kayseri'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) 2021 yılı Askeri Öğrenci Aday belirleme sınavı, Kayseri 'de de koronavirüs tedbirleri kapsamında başladı.

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