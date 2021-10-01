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MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak - Son Dakika

MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak

01.10.2021 07:57
MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak, System.String[]

Japon ilaç üreticisi Mitsubishi Tanabe Pharma Co. (MT Pharma) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı MT-2766'nın ülke içi klinik testlerine başlayacağını açıkladı.

Japon ilaç üreticisi Mitsubishi Tanabe Pharma Co. (MT Pharma) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı MT-2766'nın ülke içi klinik testlerine başlayacağını açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Osaka merkezli Japon firma aşı üretiminde Kanada merkezli Medicago ve İngiltere merkezli bir ecza firmasıyla iş birliği yapıyor.

Buna göre Kanada, ABD ve İngiltere dahil bazı ülkelerde klinik testlerinin son aşamasına geçen aşı adayı MT-2766, bu ay içerisinde Japonya'da da klinik testlere girecek.

MT Pharma firmasına göre, MT-2766'nın üretimi 5-8 hafta sürecek ve maliyeti rakiplerine kıyasla düşük olacak. 2-8 derece sıcaklıkta muhafaza edilebilecek aşı adayı için Mart 2022'ye kadar Japonya'da resmi kullanım iznine başvurulması hedefleniyor.

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Japon, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak - Son Dakika
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