MTA Diri Fay Hatları Haritasını Güncelledi - Son Dakika

MTA Diri Fay Hatları Haritasını Güncelledi

Son Güncelleme: 06.10.2023 10:23

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtilirken, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, haritaların depremde güvenlik açısından yapıların tasarlanmasında önemli bilgiler sağladığı ifade edildi.

MTA diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Haritayı değerlendiren Yüksek Jeofizik Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, "Bizim ülkemizde olan depremler 7 büyüklüğünden 7.6 büyüklüğüne kadar olabiliyor ama bunlar ana kırıklar üzerinde. Dolayısıyla ikincil kırıklarda belki 2 ya da 3 büyüklüğünde 4'e kadar küçük depremler beklenebilir. Bunu tam olarak bilmek mümkün değil. Kırıkların üzerinde yapılaşma olmaması gerekir ama her kırık da yüzeyden anlaşılmıyor" ifadelerini kullandı.

45 İL, DİRİ FAYLARIN GEÇTİĞİ ALAN ÜZERİNDE

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi. Haritada aralarında Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'nın da olduğu 45 il diri fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor.

İşte risk altındaki il ve ilçeler;

  • ADIYAMAN: Gölbaşı
  • AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
  • ANKARA: Şereflikoçhisar
  • ANTALYA: Demre
  • AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
  • BALIKESİR: Gönen, Manyaz
  • BATMAN : Kozluk
  • BİNGÖL: Karlıova, Yedisu
  • BOLU: Gerede, Yeniçağa
  • BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
  • ÇANAKKALE: Çan, Yenice
  • ÇORUM: Laçin
  • DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
  • DİYARBAKIR: Lice
  • DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
  • ELAZIĞ: Palu, Sivrice
  • ERZİNCAN: Üzümlü
  • ESKİŞEHİR: İnönü
  • GAZİANTEP: İslahiye
  • HAKKARİ: Şemdinli
  • HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
  • ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
  • İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
  • K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu
  • KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar
  • KIRIKKALE: Keskin
  • KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur
  • KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
  • KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
  • KÜTAHYA: Gediz, Simav
  • MALATYA: Akçadağ
  • MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
  • MERSİN: Çamlıyayla, Mut
  • MUĞLA: Menteşe, Milas
  • MUŞ: Korkut, Varto
  • NİĞDE: Altunhisar, Bor
  • OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale
  • SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
  • ŞANLIURFA: Bozova
  • SİİRT: Eruh
  • ŞIRNAK: Beytüşşebap
  • SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli
  • TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye
  • VAN: Çaldıran, Özalp
  • YALOVA: Altınova, Çınarcık

"KIRIKLARIN ÜZERİNDE YAPILAŞMA OLMAMALI"

Haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı. Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı.

"DİRİ FAYLAR DEPREM ÜRETEBİLECEK POTANSİYELE SAHİP"

Celasun, "Bu çalışmalar çok ciddi jeofizik araştırmaların sonucunda oluyor ve çok maliyetli. Bunlara ücretsiz olarak herkesin erişim sağlaması, hem depreme dayanıklılık bilinçliliği açısından, hem biz mühendislerin bu konularla alakalı çalışma yapması açısından çok olumlu bir şey. Bahsedilen yeni diri faylar da, bizim kırıklarda ölü ve diri kırıklar dediğimiz iki ana başlık var. Bunlardan diriler günümüzde deprem üretebilecek potansiyele sahip kırıklar. Kırık haritasından anlamamız gereken depremde güvenlik açısından yapıların tasarlanmasında, nerelerden deprem beklenmesi konusunda bize çok önemli bilgiler veriyor. Birçok yeni kırık ekleniyor ama kimse paniğe kapılmasın" şeklinde konuştu.

"İKİNCİL KIRIKLARDA 4'E KADAR DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Celasun, "Bizim ülkemizde olan depremler 7 büyüklüğünde 7.6 büyüklüğüne kadar olabiliyor ama bunlar ana kırıklar üzerinde. Dolayısıyla ikincil kırıklarda belki 2 ya da 3 büyüklüğünde 4'e kadar küçük depremler beklenebilir. Bunu tam olarak bilmek mümkün değil. Kırıkların üzerinde yapılaşma olmaması gerekir ama her kırık da yüzeyden anlaşılmıyor" ifadelerini kullandı.

"NASIL YAPI TASARLANMASI GEREKTİĞİNİ HESAPLAYABİLİYORUZ"

Celasun, "Bu kırıklar bizim için neden önemli? Depreme dayanıklılıkta birinci konu, depremin büyüklüğü ve depremden uzak olma. Bu çalışmalarla biz hem kırıkların yerini, ne kadar büyüklükte deprem üretebileceğini, bu büyüklükteki depremlere göre nasıl yapı tasarlanması gerektiğini hesaplayabiliyoruz. Kendi yaptığımız çalışmalarla da hem yapıların güvenliğini, hem yerde deprem güvenliğini ölçebiliyoruz. Yerde titreşim ölçüleri alarak 'Yerin bir deprem büyütmesi var mı, rezonansa giriyor mu? Yapıların bileşenleri sağlıklı mı?' Bunlara bakılıyor. Kırıkların da yerleri bilindiği zaman 'Burası bu kadar deprem üretebilir, o zaman bu dayanıklılığa göre yapı yapılması lazım, burada şehirleşme kırıklardan uzak olması lazım' gibi birçok konu açığa çıkmış oluyor" dedi.

"MARMARA'YA YAKIN İLLERİN TAMAMINDA BU DEPREM HİSSEDİLECEK"

Celasun, "Önce deprem beklenen yeri tespit etmemiz lazım, kırıkların önemi buradan geliyor. Kırıkları buluyoruz ki buralarda deprem beklenebilir, buralarda deprem olabilir. Önemli olan ikincil kırıklar veya buna bağlı küçük kırıklar değil ana kırık hatları çok önemli. İstanbul için konuşulacak olursa Kuzey Anadolu kırığının Marmara'daki kırılmasını beklediğimiz kısım şu anda öncelikli ama sadece İstanbul değil Marmara'ya yakın illerin tamamında bu deprem hissedilecek. Dolayısıyla burada en kötüye hazırlanmak önemli. Biz önlemlerimizi almalıyız. Bu kırıklar mühendisler için önemi ama insanlar açısından da oturduğu yeri bilmesi, inceleyip karar vermesi için tabii ki önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MTA Diri Fay Hatları Haritasını Güncelledi - Son Dakika


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