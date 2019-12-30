MTB, 2019 'un son meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) Aralık ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirilirken, 2020 den umutlu olunduğu vurgulandı.



Ticaret Borsası binasında, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yapılan faaliyetler ele alındı, 2109 değerlendirilip, 2020 beklentisi dile getirildi. Toplantıda konuşan Başkan Ünal, "Küresel ölçekte korumacılık politikalarının hızla arttığı bir yılı geride bıraktık. Türkiye yıla finans sektöründeki dalgalanmanın reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyla başladı. Ekonomi yönetimi tarafından iş dünyası ile istişare içinde alınan tedbirler ve reel sektöre sağlanan destekler sayesinde en kötü dönemin geride kaldığına inanıyorum. Reel sektörümüz, faiz indirim politikasının olumlu etkilerini hissetmeye başladı. Yurt içi tüketim harcamaları canlanıyor. İhracatta artış eğilimi var" ifadelerini kullandı.



Erdoğan Ünal, tüm sektörlerde toparlanma eğilimi gözlendiğine parmak basarak, "Bütün bunların sonucunda da ülke ekonomimizde geçen yılın son çeyreğinde başlayan ve üç çeyrek süren daralma sona erdi. Harekete geçirilen destek mekanizmaları ve üretime yönelik güçlü adımlar, son dönemde yaşadığımız dar boğazdan çıkmamıza ve 2020 yılına yeni umutlarla girmemize imkan sağlıyor.



2020'de önümüzü daha net görebildiğimiz ve büyümeye odaklanacağımız bir yıl olacak. Genel anlamda 2020 yılından umutlu olduğumu söylemek isterim.2020 yılının öncelikle ülkemize sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini dilerim" şeklinde konuştu.



Ticaret Borsası, 2020 den umutlu



Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da, " 2019 yılı son meclis toplantısının şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bilginiz gibi 2019 yılı dolu dolu geçti. Kıymetli meclis başkanımız, Türkiye ekonomisiyle ilgili genel bir çerçeve çizdi. Kendilerinin de ifade ettiği gibi özellikle 2018 yılında başlayan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın kriziyle Türkiye'nin ekonomisini küçültme, daraltma çabaları fazla sonuç vermedi. Türkiye'nin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğundan bu çaba bertaraf edilmiştir. 2019 yılında Türkiye ekonomisi artık normalleşme yolunda emin adımlarla giderken, bir taraftan faiz oranlarının hızlı bir şeklinde piyasa şartlarının uygun hale getirildi. Bir taraftan yeninden büyüme hızı 5 ve 7 'lere çıkarılarak, merkezi hükümet ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerekli adımlar atılmıştır "ifadelerini kullandı. Başkan Özcan, " Biz de Malatya Ticaret Borası olarak özellikle ekonomideki gelişmeleri gerçekten önemsiyoruz. Bu noktadaki geldiğimiz faiz oranlarının hale yüksek olduğunu kısmen faiz indirimlerinde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin hızlı bir kalkınmaya yeniden geçe bilmesi için yatırımlarının ve büyüme hızın yeniden artması için mutlaka faizlerin ciddi bir anlamda düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Malatya Ticaret Borası olarak 2019 yılında çok önemli işlere ev sahipliği yaptık. Gerek yönetim kurulumuz, gerekse meclis çok önemli riskler alarak, önemli işleri sonlandırma yolunda emin adımlar atıldı. Özellikle kuru kayısıda lisanlı depoda gerçekten çok kısa sürece içerisinde hem ihalesi gerçekleştirilip hem de projenin 2020 yılında hayata geçirilmesi noktasında çok önemli bir adım atmış durumdayız. Bunla beraberde özellikle 2020 yılında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığın ile Ticaret Borasının paydaşı olarak yeni bir şiire pazarı ve yeni bir buğday pazarının, mutlaka hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bir mutabakat sağladık. 2020 yılında, yeni şire pazarının ve yeni buğday pazarının hayatta geçerlemesi en önemli hedeflerimizdir. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ortaya koyduğu bu irade konusunda meclis ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Bir taraftan Lisanslı depoculuğun hayatta geçirilmesiyle beraber, diğer yandan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ında basında ifade ettiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımı da yapacak. TMO'nun üzümde ve incirde gerçekleştirdiği piyasayı regüle etme gayreti ve çabası sonuç vermiştir. Hem üzümde hem de incirde çok önemli istikrar sağlanmıştır. TMO kayısı alımı da yapınca, aynı durum kayısı için de geçerli olacaktır" diye konuştu. - MALATYA