MTB Başkanı Özcan'dan Müdür Tatlı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTB Başkanı Özcan'dan Müdür Tatlı'ya ziyaret - Son Dakika

MTB Başkanı Özcan'dan Müdür Tatlı'ya ziyaret

18 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı makamında ziyaret etti.

MTB Başkanı Özcan'dan Müdür Tatlı'ya ziyaret, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı makamında ziyaret etti.


Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müdürlü ğü tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, istişarede bulundu.


MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, "Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Malatya'nın eğitim çıtasını daha da yükseltme adına başarılı projelere imza atacağınıza inanıyorum. Her konuda gerekli desteğimizi de vereceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ziyaretlerinden dolayı Ramazan Özcan'a teşekkür ederek, memnuniyetini ifade etti. - MALATYA

Ramazan Özcan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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