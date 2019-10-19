MTB Başkanı Özcan, Minibüsçüler Odasını ziyaret etti

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce'yi ziyaret ederek, Malatya'da yapılabilecek konular konusunda istişarelerde bulundu.



Oda Başkanı Mesut İnce, ziyaret ve istişareler ile ilgili memnuniyetini dile getirerek, Malatya için sorumluluktan kaçmayacaklarını belirterek, "alatya'da yapılabilecek ve bizim katkıda bulunabileceğimiz konular hakkında görüşerek, elimizi taşın altına koyacağımızı bir kere daha dile getirmek istiyorum. Başkanımız göreve geldiğinden bu yana hizmet yönünden çok katkıda bulundu. Öncelik olarak yaş kayısının meyve suyu fabrikalarına çok ucuz fiyata gitmesi ile ilgili çalışmalar sonucunda ucuz fiyata giden kayısı iyi fiyatlar ile satılmaya başladı. Lisanlı Depoculuk konusunda temeli atılmış ve inşaatı devam etmektedir. Buda Malatya'mızın gelişmesinde kayısımızın ileri noktaya taşınmasındaki büyük hizmetler arasında görmekteyiz" dedi. İnce, kentteki 20 yıldır süren ruhsat harcı sorunun da çözüme kavuştuğunu hatırlattı.



MTB) Başkanı Ramazan Özcan ise, minibüs şoförlerinin özellikli kılık ve kıyafet yönetmenliğine çok dikkat ettiğini söyleyerek, "Son zamanlarda özellikle kılık kıyafet yönetmenliği ile minibüsçüler ve servisçi arkadaşlarımız çok ciddi anlamda hem disipline yöneldi hem de çok önemli bir formata kavuşturuldu. Bu konuda minibüsçüler ve servisçiler, hayatımızın çok önemli bir parçası çocuklarımızı, eşlerimizi, annelerimizi ve babalarımızı gün içerisinde en çok ulaşım noktasında teslim ettiğimiz arkadaşlarımız. Dolayısıyla bunlar bizim can güvenliğimiz açısından hayatımızın en önemli parçasıdır. Dolayısıyla onların sorun ve sıkıntılarının çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması aslında sosyal hayatın tamamının çok ilgilendirdiği bir problem" şeklinde konuştu.



Malatya için tüm sivil toplumları ile teması sürdüreceklerini anlatan Özcan, "Gerçekten bu sektör önemli bir sektör dolayısıyla sivil toplum örgütleri olarak sürekli dirsek teması halinde olmalıyız. Malatya'nın ortak problemlerini de en hızlı şekilde çözebilecek ortak aklı geliştirmekte bizim görevimizdir" diye konuştu.



Ziyaretin ardından ise Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, MTB Başkanı Ramazan Özcan' a Türk Bayraklı bir plaket taktim etti. Bunun ardından ise Ramazan Özcan, Mesut İnce'ye kayısı hediye etti. - MALATYA