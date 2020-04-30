MTB Başkanı Özcan, 'Nefes' kredisini tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MTB Başkanı Özcan, 'Nefes' kredisini tanıttı - Son Dakika Ekonomi

MTB Başkanı Özcan, 'Nefes' kredisini tanıttı

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, korona virüs salgını sonrası TOBB öncülüğünde başlayan 'Nefes' kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MTB Başkanı Özcan, 'Nefes' kredisini tanıttı, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, korona virüs salgını sonrası TOBB öncülüğünde başlayan 'Nefes' kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Borsa binasında basın toplantısı düzenleyen MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, KOBİ'lere yönelik açıklanan kredi hakkında değerlendirmelerde bulundu.


'Nefes Kredisi'nin korona virüs salgını nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan KOBİ'lere can suyu etkisi sağlayacağını ifade eden Başkan Özcan, "TOBB Nefes Kredisi 2020' projesinin yaklaşık 6,25 milyar TL'lik bir kredi hacmine ulaşmasını bekliyoruz. KOBİ'lere yönelik uygulamaya alınan Nefes Kredisine Kredi Garanti Fonunun (KGF) hazine desteğiyle kefalet sağlıyor" dedi.


'Nefes Kredisi'nde 2020 yılının da ödeme olmayacağını belirten Özcan, "Covid-19 pandemisi küresel manada olumsuz etkilerini göstermektedir. Devletimizin çeşitli alanlarda hayata kazandırdığı yeni düzenlemeler ve ekonomik tedbirlerin yanı sıra TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi uygulaması bu zorlu süreçte özellikle finansman noktasında sorun yaşayan tüm işletmelerimize can suyu katkısı sağlayacak. Reel sektörün üretime devam edebilmesi ve istihdamın korumasına yönelik uygulamaya alınan Nefes Kredisinden cirosu 25 milyon TL altında olan tüm oda ve borsa üyesi işletmeler yararlanabilecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol gereğince 3 Milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 Milyon TL ile 25 Milyon TL arasında cirosu olan işletmeler ise azami 100 bin TL kredi kullanabilecekler. 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak olan kredi 2021 yılından itibaren 12 eşit taksitle geri ödenecek. Yıllık faiz oranı yüzde 7,50 olarak gerçekleşecek. Cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmelerimiz borsamızdan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, ilgili bankanın şubelerine giderek krediye başvurabilecek." diye konuştu.


Salgın sonrası dünyayı yeni bir ekonomik düzeninin beklediğini belirten Özcan, şunları söyledi:


"Tarihin önemli dönüm noktalarından birini geride bıraktığımızda hiç kuşkusuz birçok alışkanlıklarımız köklü bir değişime uğrayacak ve hiçbir zaman artık eskisi gibi olmayacak. Hayatın tam merkezinde oluşacak bu değişim ve dönüşümlere şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Bunu ancak üretim bandımızı ve istihdamımızı koruyarak, teknoloji odaklı yatırımlarımızı daha da güçlendirerek sağlayabiliriz. İnsanlık tarihi açısından kritik bir viraj olarak değerlendirilen bu süreçte, reel sektörümüze sağlanan destekler ileri ki dönemlerde pozitif yararlarını mutlaka gösterecektir. Bu bağlamda devletimizin ekonomi kurmaylarına, zor günlerde elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman imtina etmeyen, iş dünyamızın sorunlarının çözümü noktasında büyük bir özveriyle çalışan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Malatya Merkez Şube Müdürü Nihat Barut'a, İnönü Şube Müdürü Tufan Sevimli ile nefes kredisiyle KOBİ'lerimize can suyu taşıyan KKGF yetkililerine teşekkür ediyorum" - MALATYA

Ramazan Özcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:41 Kaynak: İHA


Son Dakika

Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır         
21:23
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi         
21:10
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım         
21:07
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti         
21:04
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:57
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti         
19:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı         
19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik         
19:41
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı         
19:31
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi         
19:24
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı         
19:14
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi 81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi         
19:10
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi         
19:02
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?         
18:58
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı         
18:56
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı         
18:49
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı         
18:32
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak         
18:23
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
18:00
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu         
17:55
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti         
17:48
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim         
17:40
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 21:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MTB Başkanı Özcan, 'Nefes' kredisini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]