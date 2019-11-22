Son Dakika Haberleri: MTB Başkanı Özkasap Tarım Şurası'na katıldı
Son Dakika Ekonomi MTB Başkanı Özkasap Tarım Şurası'na katıldı - Son Dakika Ekonomi

MTB Başkanı Özkasap Tarım Şurası'na katıldı

6 saat önce

III. Tarım Orman Şurası, 18-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da geniş bir katılımla gerçekleşti.

MTB Başkanı Özkasap Tarım Şurası'na katıldı, System.String[]

III. Tarım Orman Şurası, 18-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da geniş bir katılımla gerçekleşti. 15 yıl aradan sonra toplanan III. Tarım ve Orman Şurası en geniş katılımlı sektör istişare toplantısı oldu. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde yapılan Tarım ve Orman Şurası Sonuç Bildirgesi toplantısına katıldı.


21 komisyonun çalışmaları sonunda ortaya çıkan sonuç bildirgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararların öneminden bahsederek, asıl önemli olanın alınan kararları hayata geçirmek olduğunu ifade etti.


'Bir Fikrim Var' diyen herkesin katkıda bulunmasının sağlandığı Şura'ya Manisa'dan da katılım sağlandı. Manisa Milletvekillerinin yanı sıra Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Ahlat, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Manisa TKDK İl Koordinatörü Uğur Uslu ve Manisalı üreticiler katıldı.


Gelecek planlanıyor


Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap 15 yıl aranın ardından toplanan Tarım ve Orman Şurasının Türk Tarımı için önemine değindi. Başkan Özkasap şu ifadelere yer verdi:


"Türkiye Tarımını, geliştirmek ve güçlendirmek adına Temmuz ayında başlatılan bu girişim 21 çalışma grubunun 4 aylık çalışması sonucunda tamamlandı ve sonuçları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Bu şurada Türk Tarımının geleceği planlanıyor ve bu çok önemli. 5 yıllık plan ve 25 yıllık ışık ile 'Güçlü Tarım', 'Güçlü Türkiye' ilkesiyle alınmış olan kararların ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şuraya fikir aktaran herkese teşekkür ediyorum." - MANİSA

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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