MTB Cup Sakarya bisiklet yarışları başladı

Sakarya'da 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen MTB Cup Sakarya XCO-XCM yarışları verilen startla başladı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent'te hayata geçirilen şehrin yeni yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adasında düzenlenen MTB Cup Sakarya XCO-XCM bisiklet yarışları verilen startla başladı. İlk yarışı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başlattı. Gerçekleşen yarışlara ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve davetliler katıldı. 63 yarışmacı ilk gün ki yarışlarda ter döküyor.



Ekrem Yüce: "müsabakalar adeta 2020'ye tecrübe oluşturuyor"



Yarışlar hakkında bilgiler veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Burada Türkiyemizin en şirin, en güzel şehri olan, huzur kenti, kardeşlik şehri olan Sakarya'mız da ve de Avrupa'da eşi olmayan Dünya standartlarını tamamen yakalamış hatta onu aşmaya çalışan bir bisiklet vadisi yani Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 24 ülkeden sporcularımız bugün pedal çevirecek. Nasip olursa saat 15.00'da 1'inci olanlara ve de bu konuda muvaffak olanlara hediyelerini vererek, tebrik edeceğiz. Saat 15.00'a kadar yarışacaklar. Şuanda startımızı verdik ve inşallah saat 15.00'da da kazanacaklara ödülleri vereceğiz. Ben Sakaryamızda böyle bir etkinliğin olmasından dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Sakarya bir dünya şehridir, Sakarya şehirler şehridir. Sakarya'da ki bu pist, Avrupa standartlarının üzerindedir, Dünya standartlarını yakalamış bir pistimizdir. ve bu pistimizde Dünya Şampiyonasının olmasının heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Dağ Bisiklet Şampiyonasının bu Ayçiçeği Vadisinde yapılacak olmasının heyecanını bugünden yaşıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün ki müsabakalar adeta 2020'ye bir altlık, tecrübe oluşturuyor. 2020'ye hazırlık maçı gibi bir şampiyonadır şuanda. İnşallah bunun hayırlısıyla tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.



Büyük yarışa hazırlık



AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Asıl bu yarışlar 2020 yılında yapılacak olan Dünya Dağ Bisikleti yarışlarına hazırlıktır. Sakarya şehrinde bu tür organizasyonların yapılması önemi çok büyük. Bunu ben dünyanın birçok şehrinde yarışmış eski bir sporcu olarak ne kadar önemli olduğunu belki de birçok insandan daha iyi anlayabiliyorum. Bu yarış için gerçekten büyük emek veriliyor şehrimizde. Son birkaç yıldır şehrin belli bölgelerinde bu yarışların reklamı yapılıyor olması gerektiği gibi. İnanıyorum ki çok güzel bir organizasyonu burada başaracağız. Bugün ki yarışların yapılması esasında asıl büyük yarışa hazırlıktır. İnşallah bu güzel tesisinde ne kadar faydalı olduğunu bu şekilde daha iyi anlayacağız. Bu tür tesisler sayesinde Türk sporcuları çıkar" diye konuştu.



Özel şovlar, gösteriler ve konserler



Yarış heyecanının başladığı tesislerde yarış sonrası Mehter Takımı, halk oyunları dans topluluğu, BMX ve Birkan Polat motor gösterileri gerçekleşecek. Cuma gününün son etkinliğinde ise saat 20.00'da Sanatçı Rafet El Roman sevilen şarkılarını davetliler için seslendirecek. 14 Eylül Cumartesi günü motor gösterilerinin yanı sıra çocuk festivali ve çocuk sahne gösterileri gibi yarışmalar ile özel bisiklet gösterileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde olacak. 15 Eylül Pazar günü ise yarışlar tamamlandıktan sonra halk oyunları, mehter takımları gösteri sunacak, Sanatçı Emre Kaya'da sahne alacak. Organizasyon havai fişek gösterileri ile sona erecek. - SAKARYA