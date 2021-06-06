Mtb Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Malatya'da Düzenlendi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Bisiklet Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan MTB Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Akçadağ Levent Vadisinde düzenlendi.

Akçadağ Kaymakamlığı, Akçadağ Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği yarışma, Levent Vadisinde oluşturulan parkur ve yarış alanında gerçekleştirildi.

9 kategoride 22 ilden 204 sporcu, taş ve toprak zemin ile inişli çıkışlı arazi şartlarında yarıştı. Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler de parkur alanını yürüyerek incelediler ve sporcuların zorlu bir alanda yarıştıklarını söylediler.

Saat 10. 00 gerçekleştirilen 'İlk Startta'

Yıldız A: 46 Kişi

Master 30+ : 16 Kişi

Master 40+: 16 Kişi yarıştı.

Saat 12. 00 gerçekleştirilen 'İkinci Startta'

Yıldız B: 24 Kişi

Yıldız Bayan: 2 Kişi

Elite Bayan: 14 Kişi

Genç Bayan: 6 Kişi yarıştı.

Saat 14. 00 gerçekleştirilen 'Son Startta' ise;

Elite Erkek: 40 Kişi

Genç Erkek kategorisinde 40 Kişi yarışmaya katılmış olup yarışın sona ermesinin ardından ödül törenine geçildi.

Ödül töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan; böyle bir organizasyonu düzenlemekten ve ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

İlçe Kaymakamı Hulusi Teke ise Akçadağ Levent Vadisinde yarışmaya katılan sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vali Aydın Baruş ise yapmış olduğu konuşmasında Levent Vadisinin gerek doğa sporları gerekse de gezi amaçlı olarak güzide bir mekan olduğu vurgusunu yaptı. Konuşmasına devam eden Vali Baruş; "Bu alanda önemli çalışmalar var. Akçadağ Belediyemiz yürütüyor, bizlerde kalkınma ajansımız olarak kendilerine destek veriyoruz. Bu alanın inşallah ileride çok daha güzel tesislere kavuşması, güzel düzenlemeler yapılması neticesinde önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyoruz. İlimiz gerçekten doğal güzellikleri bakımından Türkiye'nin her tarafından gelen misafirlere ev sahipliği yapabilecek kapasitede bir il. Uluslararası anlamda da insanların gezip görmesi gereken bir il. Burası sadece Levent Vadisi değil bunun uzantısı olan Ozan Kanyonu, Girmana Vadisi, Kozluk Vadisi daha birçok doğal güzelliklere sahibiz. Bu doğal güzelliklerin tanıtımının yapılması lazım işte bu tanıtım çalışmalarından birisi de sportif faaliyetlerin bu doğal güzelliklerin içinde düzenlenmesi. Bu anlamda bugün üçüncüsü düzenlenen Türkiye Bisiklet Federasyonunun düzenlemiş olduğu bu yarışın hem Akçadağ'ın hem Levent Vadisi'nin hem de ilimizin tanıtımında önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan bizler gençlerimizin her zaman spora yakın olmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Buraya katılan bütün sporcularımız gerçekten hem Malatya'nın hem Türkiye'deki gençlerin spora olan ilgisini arttırması anlamında teşvik edici bir unsur olarak rol alıyorlar. Bu nedenle buraya kadar gelip emek sarf eden, fiziken güç harcayan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık diyorum. Çünkü bir yarışmaya katılmak gerçekten büyük fedakarlıklar gerektiriyor ve o yarışmaya katıldığınız taktirde de orada derece alıp almamanız çok önemli değil o yarışmanın içerisinde yer alarak arkadaşlıklar edinmek ve o yarışmanın size vermiş olduğu hazzı yaşamak rekabet duygusunu yaşamak çok çok önemli. Bunu bütün gençlerimizin tatması lazım.

Malatya temsilcimiz ilimizden 18-20 civarında gencimiz yarışma içerisinde yer alıyor dedi. Biz bunun artmasını arzu ediyoruz. Çünkü bisiklet sadece fiziki güç olarak gençlerimizin emek sarf ettiği bir alan değil aynı zamanda Türkiye'nin değişik zenginliklerine şahit olabildikleri yarışmalarının düzenlendiği bir alan, Türkiye'nin her tarafında bu yarışmalar düzenleniyor. Bu sene ilki Malatya'da gerçekleştirildi. İnşallah bundan sonra da gençlerimizi, sporcularımızı Malatya'ya bekliyoruz. Eminim önümüzdeki süreçte burada ekstrem sporlar alanında diğer değişik branşlarda da gençlerimizi, sporcularımızı burada görme şansını yakalayacağız. Bu yarışmaya katılarak emeklerini sergileyen ve rekabetin ne kadar güzel bir şey olduğunu gösteren sevgili gençlerimize çok çok teşekkür ediyorum ayrıca yarışmada dereceye girerek bu rekabette ön plana çıkan ve ödül kazanacak olan yarışmacılarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Sporda önemli olan sadece ödül kazanmak değil, bu rekabetin içerisinde yer alarak bu sporun ruhunu yansıtmasıdır. Bu anlamda spora gönül vermemiz lazım sadece bir alanda değil; bisiklet olabilir, trekking olabilir, dağ bisikleti olabilir, yol bisikleti olabilir her alanda biz bu rekabete katılırsak sadece gençler olarak değil yetişkinler olarak da çocuklar olarak da bu sportif yarışmaların içerisinde yer almayı sağlayabilirsek arzumuzu gerçekleştirmiş oluruz.

Bu etkinlik önemli etkinlikti. Pandemi nedeniyle maalesef seyirci anlamında katılım sağlanamadı. Ümidimiz odur ki bu Pandemi sürecini inşallah atlattıktan sonra daha çok insan katılımıyla bu rekabet duygusu daha üst seviye çıkacak ve yarışmalar daha zevkli hale gelecek. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu gerçekleştirmek dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, kaymakamlığımıza, muhtarlarımıza ve yarışma organizasyonunu sağlayan Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkililerine ve esas yarışmayı anlamlı hale getiren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Hulusi Teke ve İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan tarafından yarışmada derece elde eden sporculara madalyaları ve hediyeleri verildi.