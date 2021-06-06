Üye Girişi
Mtb Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Malatya'da Düzenlendi - Son Dakika

Mtb Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Malatya'da Düzenlendi

06.06.2021 22:20
Mtb Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Malatya'da Düzenlendi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Bisiklet Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan MTB Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Akçadağ Levent Vadisinde düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Bisiklet Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan MTB Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Akçadağ Levent Vadisinde düzenlendi.

Akçadağ Kaymakamlığı, Akçadağ Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği yarışma, Levent Vadisinde oluşturulan parkur ve yarış alanında gerçekleştirildi.

9 kategoride 22 ilden 204 sporcu, taş ve toprak zemin ile inişli çıkışlı arazi şartlarında yarıştı. Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler de parkur alanını yürüyerek incelediler ve sporcuların zorlu bir alanda yarıştıklarını söylediler.

Saat 10. 00 gerçekleştirilen 'İlk Startta'

Yıldız A: 46 Kişi

Master 30+ : 16 Kişi

Master 40+: 16 Kişi yarıştı.

Saat 12. 00 gerçekleştirilen 'İkinci Startta'

Yıldız B: 24 Kişi

Yıldız Bayan: 2 Kişi

Elite Bayan: 14 Kişi

Genç Bayan: 6 Kişi yarıştı.

Saat 14. 00 gerçekleştirilen 'Son Startta' ise;

Elite Erkek: 40 Kişi

Genç Erkek kategorisinde 40 Kişi yarışmaya katılmış olup yarışın sona ermesinin ardından ödül törenine geçildi.

Ödül töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan; böyle bir organizasyonu düzenlemekten ve ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

İlçe Kaymakamı Hulusi Teke ise Akçadağ Levent Vadisinde yarışmaya katılan sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vali Aydın Baruş ise yapmış olduğu konuşmasında Levent Vadisinin gerek doğa sporları gerekse de gezi amaçlı olarak güzide bir mekan olduğu vurgusunu yaptı. Konuşmasına devam eden Vali Baruş; "Bu alanda önemli çalışmalar var. Akçadağ Belediyemiz yürütüyor, bizlerde kalkınma ajansımız olarak kendilerine destek veriyoruz. Bu alanın inşallah ileride çok daha güzel tesislere kavuşması, güzel düzenlemeler yapılması neticesinde önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyoruz. İlimiz gerçekten doğal güzellikleri bakımından Türkiye'nin her tarafından gelen misafirlere ev sahipliği yapabilecek kapasitede bir il. Uluslararası anlamda da insanların gezip görmesi gereken bir il. Burası sadece Levent Vadisi değil bunun uzantısı olan Ozan Kanyonu, Girmana Vadisi, Kozluk Vadisi daha birçok doğal güzelliklere sahibiz. Bu doğal güzelliklerin tanıtımının yapılması lazım işte bu tanıtım çalışmalarından birisi de sportif faaliyetlerin bu doğal güzelliklerin içinde düzenlenmesi. Bu anlamda bugün üçüncüsü düzenlenen Türkiye Bisiklet Federasyonunun düzenlemiş olduğu bu yarışın hem Akçadağ'ın hem Levent Vadisi'nin hem de ilimizin tanıtımında önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan bizler gençlerimizin her zaman spora yakın olmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Buraya katılan bütün sporcularımız gerçekten hem Malatya'nın hem Türkiye'deki gençlerin spora olan ilgisini arttırması anlamında teşvik edici bir unsur olarak rol alıyorlar. Bu nedenle buraya kadar gelip emek sarf eden, fiziken güç harcayan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık diyorum. Çünkü bir yarışmaya katılmak gerçekten büyük fedakarlıklar gerektiriyor ve o yarışmaya katıldığınız taktirde de orada derece alıp almamanız çok önemli değil o yarışmanın içerisinde yer alarak arkadaşlıklar edinmek ve o yarışmanın size vermiş olduğu hazzı yaşamak rekabet duygusunu yaşamak çok çok önemli. Bunu bütün gençlerimizin tatması lazım.

Malatya temsilcimiz ilimizden 18-20 civarında gencimiz yarışma içerisinde yer alıyor dedi. Biz bunun artmasını arzu ediyoruz. Çünkü bisiklet sadece fiziki güç olarak gençlerimizin emek sarf ettiği bir alan değil aynı zamanda Türkiye'nin değişik zenginliklerine şahit olabildikleri yarışmalarının düzenlendiği bir alan, Türkiye'nin her tarafında bu yarışmalar düzenleniyor. Bu sene ilki Malatya'da gerçekleştirildi. İnşallah bundan sonra da gençlerimizi, sporcularımızı Malatya'ya bekliyoruz. Eminim önümüzdeki süreçte burada ekstrem sporlar alanında diğer değişik branşlarda da gençlerimizi, sporcularımızı burada görme şansını yakalayacağız. Bu yarışmaya katılarak emeklerini sergileyen ve rekabetin ne kadar güzel bir şey olduğunu gösteren sevgili gençlerimize çok çok teşekkür ediyorum ayrıca yarışmada dereceye girerek bu rekabette ön plana çıkan ve ödül kazanacak olan yarışmacılarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Sporda önemli olan sadece ödül kazanmak değil, bu rekabetin içerisinde yer alarak bu sporun ruhunu yansıtmasıdır. Bu anlamda spora gönül vermemiz lazım sadece bir alanda değil; bisiklet olabilir, trekking olabilir, dağ bisikleti olabilir, yol bisikleti olabilir her alanda biz bu rekabete katılırsak sadece gençler olarak değil yetişkinler olarak da çocuklar olarak da bu sportif yarışmaların içerisinde yer almayı sağlayabilirsek arzumuzu gerçekleştirmiş oluruz.

Bu etkinlik önemli etkinlikti. Pandemi nedeniyle maalesef seyirci anlamında katılım sağlanamadı. Ümidimiz odur ki bu Pandemi sürecini inşallah atlattıktan sonra daha çok insan katılımıyla bu rekabet duygusu daha üst seviye çıkacak ve yarışmalar daha zevkli hale gelecek. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu gerçekleştirmek dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, kaymakamlığımıza, muhtarlarımıza ve yarışma organizasyonunu sağlayan Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkililerine ve esas yarışmayı anlamlı hale getiren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Hulusi Teke ve İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan tarafından yarışmada derece elde eden sporculara madalyaları ve hediyeleri verildi.

Mtb Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Malatya'da Düzenlendi

Bisiklet, Hisarcık, Malatya, Akçadağ, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mtb Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Malatya'da Düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı 18:13 Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Hayvanat bahçesine de sıçradı! Koronaya yakalanan aslan ailesinden 1 dişi aslan öldü Hayvanat bahçesine de sıçradı! Koronaya yakalanan aslan ailesinden 1 dişi aslan öldü         
20:04
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü         
19:35
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı         
19:14
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 20:39:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mtb Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması Malatya'da Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement