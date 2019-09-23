MTB'de 13. etap kırsal kalkınma programı düzenlendi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) ve Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle "13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Malatya Ticaret Borsası üyesi işletmelerin temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda, 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı' kapsamında sağlanan hibe destekleri ve başvuru şartları hakkında bilgiler verildi.



Toplantıda, ekonomik yatırımların amacı hakkında sunum yapan Ziraat Mühendisi Mustafa Taşdoğan, 2006 yılından bu yana uygulanan ekonomik yatımlar programıyla kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesinin, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Taşdoğan, kırsal ekonomik yatırımların desteklenmesi programı çerçevesinde bugüne kadar ilimizde toplam 12 etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Programı gerçekleştirilmiş, 92 adet ürün işleme, soğuk hava deposu, çelik silo ve benzeri yatırımlara 21.056.214 TL hibe desteği sağladıklarını belirtti.



2006 yılından beri uygulanan proje desteklerinin yatırımcıya, üreticiye ve çiftçiye can suyu verdiğini ifade eden Taşdoğan, şunları söyledi, "30 Eylül'e kadar sürecek olan 13. etap proje desteklerinde yüzde 50 hibe ile yani 'yarısı sizden, yarısı bizden' sloganıyla tüm üreticilerimizi, çiftçilerimizi, yatırımcılarımızı bu desteklerden ve fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz. Hedefimiz, bugüne kadar desteklediğimiz projelerden daha fazlasını sadece 13. etapta desteklemeyi planlıyoruz. Yüzde 50 hibe desteği küçümsenmeyecek bir rakam. Çünkü bugün üst limiti 2,5 milyon lira olan projelerde yarısını bizler hibe olarak destek veriyoruz. Yatırımcılarımızın ciddi manada zorluklar yaşadığı bu dönemde bu tür hibelerin bir can suyu olduğunu ve yatırımcıyı cesaretlendirdiğini hepimiz biliyoruz. Bizler de bakanlığımızın ve hükümetimiz'in vermiş olduğu destekler ile sahip olduğumuz bu potansiyeli daha iyi bir noktaya taşımak, geliştirmek, günün teknolojisi ile birleştirmek ve özellikle ürettiğimiz ürünleri işlenmiş, katma değeri yüksek ihracata konu olabilecek ürünler haline getirebilmek için bu destekleri yatırımcılarla buluşturuyoruz" diye konuştu.



Toplantıya, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Meclis Başkan Erdoğan Ünal, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve işletme temsilcileri katıldı. - MALATYA