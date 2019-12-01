MTB Kasım ayı meclis toplantısını yaptı

Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) Kasın ayı Meclis Toplantısı meclis kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.



Ticaret Borsası binasında, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ramazan Özcan," Tarım ve Orman Bakanımızın Bekir Pakdemirli ile yaptığımızı görüşmeler neticesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin üzüm ve incir de olduğu gibi Mart ve Nisan ayında lisanslı depo inşaatının bitiminden hemen sonra piyasaya müdahale edeceklerini kuru kayısı alımı yapacaklarını daha önce ifade etmiştik. Bununla ilgili gerek milletvekillerimiz ile gerek Genel müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bakanımız talimat verdi. Üreticimiz için çok da iyi olacak diye düşünüyoruz" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafında da gelen gıda eğitim yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını da ifa eden Özcan, "Türkiye Odalar ne Borsalar birliğinin her yıl 2 ile gıda ve eğitim yardımı bu yıl Malatya'da yapıldı. 800 tane mont değişik ilçelerimize dağıttık bununla beraber Yeşilyurt ilçemizin Çayırköy ilköğretim okulunu binasının tadilatını bitirdik bunun yanında bazı öğrencilerimize de ekstradan eğitim yardımı yaptık" şeklinde konuştu.



Hayvancılık organize sanayi bölgesinin tamamlanma noktasında son aşamaya geldiğini belirten Özcan," Özellikle 3 bin dönüm arazi üzerine yapılan 140 tane irili ufaklı tesis bulunduğu 15 bin hayvanı içerisinde beslendiği bir hayvancılık organize sanayi bölgesi bitme üzere. Bununla ilgili yeni yönetim belirlemesi ile ilgili bir toplantı yapıldı. Bizler burada Malatya Ticaret Borsası mutlaka yönetimde olması gerektiğini söyledik, özellikle hayvancılık konusunda bölgede ciddi bir yatırım olduğunu konunun en önemli muhatapları birinin Malatya Ticaret Borsası olduğunu söyledik ve yönetimde görev aldık" ifadelerini kullandı.



Özcan ayrıca, inşaatı devam eden lisanslı depoculukla ilgili bir takım problemleri Bakan Varank'a ilettiklerini de söyledi. - MALATYA