Son Dakika Haberleri: MTDF'den Mardin'in kalkınmasına destek
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MTDF'den Mardin'in kalkınmasına destek

1 saat önce

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Mardin-Şırnak serbest muhasebeci, Mali Müşavirler Odası ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

MTDF'den Mardin'in kalkınmasına destek, System.String[]
Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Mardin- Şırnak serbest muhasebeci, Mali Müşavirler Odası ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

MTDF olarak Mardin'in gelişmesi kalkınması ve huzur içinde geleceğe hazırlanması için yeni başkanlara destek olunması için ziyaretlerin gerçekleştirildiği belirtildi. MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Mardin'de kısa bir süre önce yeniden seçilen Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hamit Durgan'a ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden MTDF yönetim kurulu üyeleri memleketin her alanda kalkınması, gelişmesi, istikrar ve huzurun güçlenmesinin herkesin ortak arzusu ve önceliği konusu olduğunu üzerinde fikir alışverişi yapıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:31 Kaynak: İHA
Şırnak, Mardin, Güncel
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