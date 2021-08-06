MTK girişine çok yakışacak - Son Dakika

2.5 kilometrelik uzunluğu ile İzmir'in en uzun karayolu tünelinin inşa edildiği bölgede devam çalışmaları kolaylaştırmak için yerinden kaldırılan totemin, Bornova Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde bakımı yapıldı. Tamir ve bakımı ile birlikte yeniden boyanan totem, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapım çalışmalarında son aşamaya geldiği MTK Sitesi girişindeki kavşağa konulacak.

Büyük Önderimiz Atatürk'ün doğum tarihi olmakla birlikte Bornova Belediyesi'nin kuruluşu olan 1881 yılının ilçenin adıyla birlikte yanyana geldiği totem, sadece İzmir değil Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli merkezlerinden olan MTK Sitesi'ne ayrı bir güzellik katacak.